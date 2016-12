Torneo provincial para categoría 2006

CRONOGRAMAS DE PAGOS

CRONOGRAMA PROVINCIAL

Jueves 1 de octubre : Policía; Servicio Penitenciario; Amas de casa; y Ley 4035 Viernes 2 : Ministerio de Salud Sábado 3 : Administración Central; y Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) Martes 6 : Dirección Provincial de Vialidad; Administradora Tributaria; Contaduría General; y jubilaciones hasta 6.000 pesos Miércoles 7 : Docentes y no docentes del C.G.E. desde DNI 27.000.001 en adelante; docentes y no docentes escuelas de gestión privada; y jubilaciones mayores a 6.000 pesos y hasta 8.000 pesos Jueves 8 : Docentes y no docentes del C.G.E. desde DNI 22.000.001 hasta DNI Nº 27.000.000; y Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) Viernes 9 : Docentes y no docentes del C.G.E. hasta DNI 22.000.000 Sábado 10 : Empleados del Poder Judicial; empleados del Poder Legislativo; empleados del Tribunal de Cuentas; y jubilaciones mayores a 8.000 pesos y hasta 10.000 pesos Miércoles 14 : Jubilaciones mayores a 10.000 pesos y hasta 15.000 pesos Jueves 15 : Jubilaciones mayores a 15.000 pesos y hasta 20.000 pesos Viernes 16 : Funcionarios del Poder Judicial; funcionarios del Tribunal de Cuentas; funcionarios del Poder Ejecutivo; funcionarios del Poder Legislativo; y jubilaciones mayores a 20.000 pesos.

ASIG. UNIVERSAL-POR EMBARAZO - PROGRESAR

06/10 DOC 0 – 07/10 DOC 1 – 08/10 DOC 2 -

09/10 DOC 3 – 13/10 DOC 4 – 14/10 DOC 5 -

15/10 DOC 6 – 16/10 DOC 7-

19/10 – DOC 8 – 20/10 DOC 9.

JUBILADOS NAC. HASTA $4884

08/10 DOC 0 – 09/10 DOC 1 – 13/10 DOC 2 - 14/10 DOC 3 - 15/10 DOC 4 - 16/10 DOC 5 - 19/10 DOC 6 - 20/10 DOC 7 - 21/10 DOC 8 - 22/10 DOC 9-

JUBILADOS NAC. DESDE $4884

23/10 DOC 0 Y 1 – 26/10 DOC 2 Y 3 – 27/10 DOC 4 Y 5 - 28/10 DOC 6 Y 7 – 29/10 DOC 8 Y 9 -

ASIGNACIONES FAMILIARES

15/10 Oy1 – 16/10 2y3 - 19/10 4y5 -

20/10 6y7 - 21/10 8y9

DESEMPLEADOS

26/10 Oy1 – 27/10 2y3 - 28/10 4y5 - 29/10 6 Y 7 - 30/10 8 Y 9

